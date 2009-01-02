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Ekonomi

TL'de imlâ hatası

02 Ocak 2009 02:00

TL'nin Y'sini atarken çok önemli bir hataya da imza atıldı. Koleksiyonerler imla hatasıyla basılan TL'nin ilk serileri için bankalara koştu.

Türk dili uzmanları, piyasaya sürülen yeni 200 TL’lik banknotlarda imla hatası tespit etti. Banknotun ön yüzündeki “İKİYÜZ” yazısı, “Sayıların her rakamını ve basamağını gösteren sözcük ayrı yazılır” kuralına uymuyor. Dil bilimciler ‘iki yüz’ yazılması gerekirken ‘ikiyüz’ yazılarak önemli bir hata yapıldığı görüşünde birleşti. Türk Dil Kurumu eski Başkanı Prof. Bican Ercilasun, “Banknottaki rakam bitişik olarak yanlış yazılmıştır. Ayrı yazılmalıydı” dedi.
İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özkan da rakamların sadece çek ve senetlerle birleşik yazıldığını vurgulayarak, “Çek ve senetlerde, araya başka rakamlar koyarak aldatma olmasın diye bitişik yazma esası benimsenmiştir. Para baskıdır, üzerine herhangi bir rakam girme gibi durum söz konusu değildir. Banknotta ‘iki yüz’ yazılmalıdır” dedi.

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