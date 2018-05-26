TL yüzde 30 değer kaybetti, Murat Bardakçı 2001'i hatırlattı: Asıl felaketi o zaman yaşadık, uçan Anayasa'yı hatırlayın!

Türk Lirası’ndaki değer kaybını değerlendiren HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, 2001’deki ekonomik krizi hatırlattı. 1998’den itibaren Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini ifade eden Bardakçı, “Asıl felâketi 2001 Şubat’ında yaşadık! Ekonomide birşeyler olacağı zaten belli idi, zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit’in 21 Şubat’taki Millî Güvenlik Kurulu’nda birbirlerine girmeleri ve Anayasa kitapçığının havalarda uçuşması beklenen krizi ateşledi” dedi.

2001’in ‘acılarla dolu olduğunu’ unutulduğunu savunan Bardakçı, “2001 felâketini hatırlatmamın sebebi, Türk parasının dolar karşısında birkaç günde yüzde 300 değer kaybettiği o günleri unutup şimdi beş ay içerisinde yaşanan yüzde otuzluk düşüşü bir kıyamet senaryosu hâline getirmemizdir” diye yazdı.

"Tabii ki olmaması gereken bir şeydir ama..."

Bardakçı’nın HaberTürk’ün bugünkü (26 Mayıs) nüshasında yayınlanan ‘Paramız yüzde 30 değer kaybetti ama 2001’deki yüzde 300 felâketinin yanında bu nedir ki?’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Yüzde otuz değer kaybı tabii ki olmaması gereken bir şeydir ama yorumların sadece uygulanan ekonomi politikasına dayanarak değil, Afrin’de bir savaş içerisinde olduğumuz hakikatinin de gözönüne alınarak yapılması gerekir ve böyle anlarda döviz sabit kaldığı takdirde ortada zaten bir tuhaflık var demektir! Alınan tedbirler işe yaramadığı takdirde değer kaybının olumsuz tesirleri önümüzdeki aylarda daha da belirgin hâle gelecektir ama bundan 17 sene önce bugünkü değer kaybının tam on katını yaşamış olan Türkiye’de doların yükselmesinin getirdiği “Eyvaaah! Battık, batıyoruz, felâket!” paranoyasına girmek daha da fena neticeler verir!”