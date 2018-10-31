TL swap piyasasında işlemler 1 Kasım'da başlayacak

Merkez Bankası, döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında, taraflı işlemlere 1 Kasım'da başlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Ağustos Tarihli Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10’u ile sınırlı olacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir."

Swap nedir?

İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştiriyor ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmiyor.

İki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işleme ise çapraz döviz swapı deniyor.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018