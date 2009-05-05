TL Nisan’da yüzde 4.5 değerlendi

Lira, Nisan ayında, TÜFE bazında yaklaşık yüzde 4,5, ÜFE bazında da yüzde 4,4 değer kazandı.



Türk Lirası (TL), Nisan ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kazandı.



Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında yaklaşık yüzde 4,5 değer kazanarak 159,2'den 166,3'e, ÜFE bazında da yüzde 4,4 değer kazanarak 131,3'den 137,1'e çıktı.



TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 13,4, ÜFE bazında da yüzde 15,3 oranında geriledi.



TL'nin değeri Nisan ayı itibariyle ise yıllık olarak, TÜFE bazında yüzde 1, ÜFE bazında ise yüzde 6,2 azalış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:



DÖNEM / TÜFE BAZLI / ÜFE BAZLI



2008 Nisan / 168,0 / 146,1

2008 Mayıs / 178,2 / 154,8

2008 Haziran / 180,0 / 156,4

2008 Temmuz / 181,1 / 156,5(*)

2008 Ağustos / 194,1 / 165,3(*)

2008 Eylül / 192,0 / 161,8(*)

2008 Ekim / 174,1 / 145,7(*)

2008 Kasım / 170,2 / 142,9(*)

2008 Aralık / 168,7(*) / 138,5(*)

2009 Ocak / 166,4(*) / 136,1(*)

2009 Şubat / 163,2(*) / 135,9(*)

2009 Mart / 159,2(*) / 131,3(*)

2009 Nisan / 166,3(*) / 137,1(*)



(*) Geçici sonuçlar

