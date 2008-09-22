TL ile önce körler tanışacak

Merkez Bankası, 1 Ocak 2009’dan itibaren dolaşıma girecek Türk Lirası’na (TL) yönelik tanıtım kampanyası çerçevesinde görme engelli vatandaşlara ağırlık verecek. Bu kapsamda görme engellilere yönelik ‘para ölçer’ adı verilen para tanıma cetvelinin üretim çalışmaları hızlandırıldı.



Merkez Bankası ve Bersay İletişim’in yürüttüğü tanıtım kampanyası çerçevesinde ilk etapta yaklaşık 20 bin adet para ölçer basılacak. Basımın kasımda tamamlanarak, aralık ayında 200 bin para ölçer dağıtılması planlanıyor.



Maliyeti 3 dolar



Görme engellilere ilgili sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ücretsiz dağıtılacak para ölçerler, engellinin telefon açıp istemesi halinde evine de postalanacak. Para ölçer, toplam maliyeti 20 milyon dolar olarak öngörülen TL tanıtım kampanyasına ek bir maliyet de getirecek. Para ölçerlerin adet başına maliyetinin, kullanılan malzemenin kalitesine göre 50 cent ile 3 dolar arasında olduğu belirtildi. TL tanıtım kampanyası kapsamında engellilere yönelik çalışmalar bununla da bitmiyor. Engelliler için para ölçerin yanı sıra kullanım kılavuzları da hazırlanacak. Kılavuzlarda görme engellilerin okuyabildiği Braille alfabesi kullanılacak.



Para tanıma cetveli nasıl kullanılıyor?



Piyasada genellikle ikiye katlanan para ölçerler bulunuyor. Görme engelli bir vatandaş, parayı para ölçerin arasına koyduğunda önce paranın enini tespit ediyor. Daha sonra el yordamıyla ve paranın üzerindeki kabartmalarla kupür değerini buluyor. Böylelikle görme engellinin yanılma riski minimuma düşüyor. Para ölçerin faydalı olabilmesi için paradaki kabartmanın da önemi büyük. TL’lerde kabartma özelliğinden önceki paralara göre çok daha fazla faydalanıldı. TL’lerin ebatlarının da kupür değerine göre büyümesi görme engellilere artı kolaylıklar sağlayacak.



Büyük paralar basılacak



TL tanıtım kampanyasını yürüten Bersay İletişim, TL tanıtım kampanyası kapsamında basına kolaylık sağlamak üzere TL’lerin büyük ebatlarını da basmayı planlıyor. Örneğin, 10x25 santimetre, 15x35 santimetre boyutlarında paralar basılarak 3 Ekim’de düzenlenecek toplantıda basın mensuplarına dağıtılacak.

