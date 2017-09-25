TL, Euro ve dolar karşısında değer kaybetti

Kuzey Irak referandumu gerçekleştirilirken dolar ve Euro’da artış yaşıyor. Dolar bir buçuk ayın zirvesi olan 3.53 lirayı geçerken, dünyada diğer para birimlerine karşı değer kaybeden Euro, TL karşısında güçlendi. 4.20 lirayı aşan Euro iki aynı zirvesine çıktı. Dolar kuru daha sonra 3.52 seviyesine gerilerken Euro ise 4.18 seviyesine geldi. Borsa İstanbul da ilk seansı yüzde1,67 değerlik kayıpla kapattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandumun jeopolitik riskleri artırması ve Fed'in açıklamaları ile geçen hafta 3.50 seviyesini aşan dolar/TL'de referandum süreci, Almanya seçim sonuçları ve küresel piyasalar izleniyor.

Cuma gününü 3.50 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.5015/3.5030 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 9.40 itibarıyla 3.5111 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1852 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1912 seviyesinde işlem gördü. Ancak, saat 11.00 sıralarında hem dolar hem euro yükseldi.

Euro'da 'seçim' düşüşü

Küresel piyasalarda ise Euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez seçimi kazanması ancak aşırı sağa olan desteğin artmasıyla bölünmüş bir parlamentoyla karşı karşıya kalmasının ardından değer kaybetti.

Merkel'in Alman sınırlarını 1 milyondan fazla göçmene açtıktan iki yıl sonra göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin(AFD) yarım yüzyıldan uzun sürede parlamentoya giren ilk aşırı sağ parti olması şaşkınlık yarattı.

OVP açıklanabilir

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer gelişme ise çalışmaları bir süredir devam eden ve 2018-2020 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) olacak.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak programın son rötuşlarının yapıldığını OVP'nin "bu hafta" açıklanmasının planlandığını, açıklamanın Salı günü yapılabileceğini söyledi.

Tahvil bono piyasası

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde son işlemde yüzde 10.99 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.74, valörde son işlemde yüzde 11.80 seviyesindeydi.