TL eriyor: Dolar 6, Euro 7 lirayı gördü

Türk Lirası yeni güne ağır kayıplar vererek başladı. Dolar sabah ilk işlemlerde 6.30’u görürken, Euro 7.22 liraya çıktı. Sert yükselişlerin ardından dolar 6 liranın altına, euro 7 liranın altına geriledi.

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Dün akşam kapanış saatlerinde 5.50 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah yeni tarihi zirve olan 6.30’a kadar yükseldikten sonra geri çekildi ve saat 10:12'te 5.85'de yer aldı. Diğer taraftan euro/TL de 7.22’ye kadar yükseldikten sonra 6.71 seviyesine geriledi.

En kötü performans TL'de

Kurun gördüğü yeni zirve ile birlikte TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 15'e yaklaşırken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kötü performansı gösteriyor.

TL'nin zirve seviyesi dikkate alındığında yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 40'a ulaştı.

Piyasaların gözü Erdoğan ve Albayrak'ta

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te Bayburt Buluşması'na ve 16.30'da Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katılımı sırasında yapacağı açıklamalar piyasalarca izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise saat 14:30'da yeni ekonomi paketini tanıtacak.

Açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı, ekonomide büyüme ya da enflasyondan hangisine eğilim olacağının izleneceği belirtiliyor.