TL, DNA sarmalıyla korunacak

Merkez Bankası, 1 Ocak 2009’da dolaşıma girecek olan ‘Y’ ibaresi atılmış Türk Lirası için tanıtım kampanyasını 27 Ağustos’ta başlattı. Fiziksel olarak Başbakan Erdoğan’ın da katılımıyla 3 Ekim’de görücüye çıkacak olan TL’lerin ön yüzündeki Atatürk portresinden vazgeçilmiyor.



Arka yüzlerinde tarihimizden ünlü düşünür, yazar, ilim ve sanatçıların görselleri bulunuyor. TL’lerin arka yüzünde, ünlü birer düşünürün görseliyle ilgili simgeler yer alıyor. Paraların güvenliğinin sağlanması için DNA sarmalı gibi figürler kabartmalı olarak yer alacak.



Görsel zenginlik



Paralarda ilgili düşünürüyle birlikte yer alan görsellere tanıtım afişlerinde orijinal renkleriyle birlikte yer verildi. Afişte bulunan ‘yeşil renkli bir yapı ve beraberindeki küp, silindir, küre’ simgelerinin ünlü bir mimar düşünüre işaret ettiği belirtiliyor. Bu görselin yeşil renkli olması da 20 TL’lerin üzerinde yer alacağını gösteriyor. Görseller, ‘kırmızı gül’, ‘git gide belirginleşen dört tane mor güvercin’, ‘turuncu ve sarı renklerle oluşturulan yazılı kağıtlar’, ‘okka ve mürekkep’, ‘beş yapraklı gonca’, ‘kahverengi DNA sarmalı’, kahverengi ‘atom simgesi’, ‘biri yeşil diğeri kahverengi iki adet otantik Anadolu deseni’, ‘kırmızı renklerle oluşturulan bilgisayar rijiti’, ‘füme notalar’ olarak sıralanıyor.



Kabartmalar olacak



Tanıtım afişlerindeki ay ve yıldız da 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’nin her birinde yer alıyor. Ayrıca TL’lerin boyutları, kupür değerleriyle orantılı olarak büyüyor. Ebat olarak en büyük para 200 TL, en küçük para 5 TL olacak. Yeni paralarda kabartma özelliğinden de daha yoğun faydalanılacak. Bu da, özellikle görme engellilere kolaylık sağlayacak. Paranın renkleri de, genel renk çizgisi korunmakla birlikte değişecek. Ancak görsellerinde önemli değişikliklere gidilen TL’lerdeki renk değişikliği, kafa karıştırmamak için sınırlı tutulacak.



Madeni paralar da değişiyor



Afişlerdeki toplam 10 adet fiziki şifrenin bir kısmının da madeni paralara ait olduğu belirtiliyor. TL madeni paralarda önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, kuruşların tümünde aynı Atatürk portresi bulunacak, Atatürk portresi YKr’larda olduğu gibi her bir kupür değerinde değişmeyecek. Her kuruş değerinde değişecek tek unsur ise paranın boyutu ve paranın değerini gösteren rakamın yer aldığı arka yüzüne eklenecek görseller olacak. Örneğin 1 TL yazısının hemen yanına, çevresine yahut arka fonuna bir DNA sarmalı kabartması yerleştirilecek.



Afişler önümüzdeki hafta asılacak



TL tanıtım kampanyası kapsamında 400 bin adet afiş ve broşür ile bilgilendirme kitapçıkları, özel sektörün de işbirliğiyle büyük ölçüde dağıtıldı. Bankalara asılacak afişler de, her bankanın tercih ettiği afiş boyutlarına göre özel olarak basıldı.



Market, bayi, banka gibi toplumsal alanlarda TL tanıtım afişlerinin önümüzdeki haftadan itibaren boy göstermesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek onay yazılarının ardından kamu kanalıyla da afişler 81 ilin en ücra köyüne kadar ulaştırılacak. Kampanya doğrultusunda TV ve radyo kanalları için hazırlanan reklam filmleri de yerel ve ulusal medyaya gönderildi.



Kampanyanın ikinci aşaması kapsamında 1 milyon adet afiş, 8 milyonu aşkın broşür basılacak. Broşürlerin 2 milyon adedi, çocuklara yönelik olarak üretilecek ve doğrudan okullara ulaştırılacak. Bir kısım afiş İngilizce olarak basılacak. İngilizce broşürler, hava yolları dış hatlar geliş terminallerine ve turistik bölgelere dağıtılacak.