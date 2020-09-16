“TL’deki düşüş, Türkiye’de aktif Avrupa bankalarının bilançolarını bozacak”

TL’deki değer kaybının Türkiye’de yatırımı olan Avrupa bankaları üzerinden Avrupa ekonomisini de olumsuz etkilediği belirtildi. Bloomberg’in haberine göre yatırım kuruluşu Record Currency Management’ın Makro Strateji Yöneticisi John Floyd, TL’deki sert değer kayıplarının bir süre sonra Türkiye’de yatırımı bulunan Avrupa bankalarının bilançolarına yansıyacağını belirterek, bu nedenle İspanya, Fransa ve İtalya devlet tahvillerini, değer yitirecekleri beklentisiyle açığa sattığını belirtti.

(Açığa satış: Fiyatı düşeceği beklentisiyle bir yatırım enstrümanını ödünç alıp satmak; fiyat umulduğu gibi düşerse geri alıp iade etmek ve aradaki farktan kazanç sağlamak.)

John Floyd, Türkiye’deki şirketlerin TL’deki düşüş nedeniyle Avrupa bankalarına olan borçlarını ödemekte güçlük çekeceğini öne sürdü.

Bloomberg, uluslararası bankaların 2019 sonunda Türkiye’den 166 milyar dolar alacağı olduğunu belirtti. Bu tutarın çok büyük kısmı Avrupa bankalarına ait. Bloomberg, Türkiye’ye borç veren uluslararası bankaların ülke bazında dağılımını ve alacak tutarlarını şöyle gösterdi:

(Sırasıyla, İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika, Almanya, Japonya. Tutarlar, milyar dolar.)