TL'deki değer kaybının etkileri sürüyor; toptan un fiyatları bir günde 55 lira arttı, makarnaya en az yüzde 15 zam bekleniyor

Buğday fiyatlarının küresel piyasalarda 9 yılın zirvesine çıkması, yurt içinde yaşanan kuraklık ve TL'deki değer kayıpları un, makarna ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini vurdu. Türk Lirası'ndaki son değer kaybı sonrası un fiyatları bir günde 55 TL arttı. Öte yandan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise döviz kurlarındaki artıştan sonra makarnaya yüzde en az yüzde 15 zam geleceğini aktardı.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan bir un markasının fabrika satış temsilcisinin aktardığına göre 2021 Ocak’ta 150 TL olan 50 kilo unun toptan fiyatı kasım ayı itibarıyla 300 lirayı buldu. Bu fiyata döviz kurundaki son rekordan sonra 45-55 TL arasında yeni bir zam daha eklendi. Unun toptan fiyatı yılın ilk 11 ayında yüzde 136 zamlanmış oldu.

Toptan fiyatlarda yaşanan bu hareketliliğin fiyat listelerine gelecek ay yansıması, bu durumun perakende un fiyatlarını da yüzde 48’e kadar artırması bekleniyor.

Buğday piyasasında yaşanan hareketlilikler ve kur krizinin un fiyatlarını etkilemesi, fırıncının ekmekteki zam taleplerini artırmasının yanı sıra makarna fiyatlarının da en az yüzde 15 zamlanmasına yol açacağı aktarıldı.

"1 kilo un 12,60 TL'ye kadar çıkacak"

Un sanayicilerine göre aralık ayından itibaren bir kilo unun yerel marketlerde 9.5 TL, ulusal marketlerde ise 12.60 TL’ye kadar çıkacağını aktardı. Ulusal marketlerde bir kilo un fiyatı, 2021 Kasım itibarıyla 8.5 TL civarında seyrediyor.

"Makarnaya en az yüzde 15 zam gelecek"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise, ana girdisi buğday olan sektörde, döviz kurunda yaşanan son artışların tüketiciye yansımasının yıl başından sonra gerçekleşeceğine dikkat çekerek, bu zammın da en az yüzde 15 olacağına işaret etti.

Üretici maliyetlerindeki artışın tüketiciye bir iki ay gecikmeli yansıdığını ifade eden Külahçıoğlu, “Ortalama stok maliyetlerinden dolayı güncel zamları vatandaşa hemen değil, kademeli yansıtıyoruz. Kurdaki son artışların yansıması da yıl başından sonra olur” dedi.

Külahçıoğlu, “Son bir yılda makarna yüzde 35 zamlanmıştı. Şu an bir paket makarna 4.50 TL. Ancak 2.90 TL’ye de satılan markalar var. Yılbaşından sonra gelecek olan zam da en az yüzde 15 olur” diye konuştu.