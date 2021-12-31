Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve artan turist talebiyle turizmde iç pazar fiyatları artacak

Gelecek sezon hazırlıklarına erken rezervasyonlarla başlayan turizmci, Omicron varyantının Avrupa’da yarattığı endişe nedeniyle önünü göçemiyor. Vaka sayılarındaki artışın erken rezervasyonlarda durulmaya sebep olurken; sektör mensupları, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan yabancı turist talebi ile birlikte ocak ayından itibaren fiyatların yüzde 25-30 bandında artacağını belirtti. Yerli turistin erken rezervasyon için acele etmesini öneriliyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polar’ın haberine göre, bir ay önce özellikle Avrupa’dan gelen rezervasyonların 2019’un bile üzerinde olduğunu söyleyen Antalya’daki Nirvana Hotel’s Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Korhan Alşan, bu talebin yeni varyant tereddütleri ile tempo kaybettiğini söyledi. Kurdaki hareketlilikten önce iç pazarda da erken rezervasyonların çok iyi gittiğini söyleyen Alşan, yılbaşı tatili ve kurdaki artışla birlikte iç pazar rezervasyonlarında da bir yavaşlama olduğunu aktardı. Alşan, kurdaki artışla birlikte TL fiyatların da yükseldiğini ve hâlâ yükselme riski bulunduğunu belirtti.

“Fiyatların ocaktan sonra yüzde 25-30 artacağını düşünüyorum”

Küçük otellerde hareketliliğin mart ayında başladığını söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu ise “Önümüzdeki sene için beklentimiz çok iyi ama yeni varyantın etkileri korkutuyor. Ocak ve şubat kritik, bu varyantı atlatırsak önümüz açık. Fiyatların ocaktan sonra yüzde 25-30 artacağını düşünüyorum. Bu maliyetlerle yükselmemesi mümkün değil. Döviz artınca yabancı müşteri daha çok gelecek, onlar için fiyatlar komik düzeylerde. Ama yerli pazar için fiyatlar artınca bu yaz tatil zor görünüyor şimdilik onların alım gücünün ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu da, “Döviz buralarda kalırsa ve yeni varyantı da yenebilirsek Türkiye’de ciddi bir turist akını olacak” dedi.