TL değer kaybında dünyada ilk sıraya yükseldi

2020 yılına 5.95 TL ile başlayan TL, dün 8.54 TL’yi geçmesiyle yıl başından bu yana yüzde 30’luk değer kaybederek dünyada en çok değer kaybeden para birimi haline geldi.

Sözcü’nün haberine göre, TL‘nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30’u aştı ve bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Brezilya realinin dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 29 oldu. Dolar karşısından en çok değer kaybeden üçüncü para birimi ise yüzde 23,9’luk kayıpla Arjantin pesosu oldu.

Bulgaristan’ın para birimi leva ise dolar karşısında bu dönemde yüzde 4,3 değer kazandı. Levadaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan vatandaşları son dönemde alışveriş için Edirne ziyaretlerini artırdı.

Uzmanlar ABD Başkanlık Seçimi’nde Demokrat aday Joe Biden’ın seçilme ihtimalinin TL’yi zora soktuğu, ABD’nin Biden’ın başkanlığı döneminde Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının olası olduğunu belirtiyor.

Öte yandan ABD’deki seçim sonuçları hala belli olmuş değil. Seçimlerin ABD Başkanı Donald Trump ve Biden arasında başabaş gitmesi dolar ve dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi aşan euronun bir nebze gerilemesine neden oldu. Dolar bu sabah 8.46 TL’ye gerilerken, Euro ise 9.84 TL civarında işlem görüyor.