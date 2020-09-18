TL'de değer kaybı hızlandı; dolar ve euro tüm zamanların en yükseğinde

Türk lirasındaki değer kaybı hız kazandı. Bu sabah güne 7.5496 TL'den başlayan dolar 7.5675 TL'ye kadar yükselerek lirayı rekor seviyede eritti. TL euro karşısında da yeniden en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42'ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı. TL dün ise dolar karşısında tarihi seviyede değer kaybederek 7.5610'a kadar geriledi.

Kur bu sabah 7.5496 TL seviyesinden başladı, şu dakikalarda dolar 7.56 TL'nin üstünde seyrediyor.

Euro ise TL karşısındaki yeni zirvesini bu sabah yakaladı. 8.9636 ile açılan euro/TL önce 8.9672'e ardından 8.9753'e çıkarak yeni zirvesine ulaştı. Euro şu dakikalarda 8.96'nın üzerinde.