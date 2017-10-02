TKYD/Anket: Fon yöneticileri son çeyrekte enflasyonu izleyecek

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği \"Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi\" yılın son çeyreğinde tüm dikkatlerin enflasyon verilerinde olacağını ortaya koydu. Fon yöneticileri son çeyrekte \"en iyi performansı\" Avrupa piyasalarında bekliyor.

Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti 2017 4. Çeyrek Anketi, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinden oluşan 18 fon yöneticisinin katılımıyla 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TKYD\'den yapılan açıklamada, anket sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

Yılın son çeyreğine girerken gözler yine ABD faiz kararlarında

Ankete katılan fon yöneticileri, dördüncü çeyrekte de piyasaların yönünde ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı konusunda alacağı kararların belirleyici olacağı görüşünü ortaya koydular. Beklenti anketine katılan fon yöneticilerinin yüzde 66’sı bu yönde görüş belirtti.

Yatırım aracı tercihleri farklılaşıyor

Anket katılımcılarının tercihleri, geçen çeyrek dönemde olduğu gibi yine bir yatırım aracını belirgin bir şekilde ön plana çıkarmadı. Yılın son çeyreği için katılımcıların yüzde 28’i hisse senedi, yüzde 22’si Altın, yüzde 16’sı euro/dolar’ı işaret etti.

Enflasyon en önemli gösterge olacak

Fon yöneticileri anketi, yılın dördüncü çeyreği için de yine enflasyon verilerinin en önemli gösterge olarak takip edileceğini ortaya koydu. Ancak bu kez oran geçen anketin de üzerine çıktı ve neredeyse tek önemli etken olacağı izlenimini verdi. Anket katılımcılarının yüzde 71’i enflasyonun en önemli ekonomik gösterge olacağını belirtti.

Son çeyreğin favorisi Avrupa piyasaları

Anketin geçen çeyreğe göre en fazla farklılaşan sonuçlarından biri bu kategoride elde edildi. Fon yöneticileri, küresel hisse senedi piyasalarında beklenen en iyi performansa yönelik olarak bu kez Avrupa’yı işaret etti. Katılımcıların yüzde 47’si bu yönde görüş belirtirken, Gelişmekte Olan Piyasalara şans verenlerin oranı yüzde 35’te kaldı.

Altın ve Petrolde yatay seyir beklentisi

Yılın son çeyreği Altın ve Petrol için yönün yatay olacağına işaret ediyor. Anket katılımcılarından bu soruya cevap verenler, her iki kritik emtia için de değişim beklemedikleri öngörüsünü ağırlıklı olarak belirttiler. Altında değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 44, petrolde yüzde 39 oldu. Yükseliş bekleyenlerin oranı altında yüzde 28 olurken, petrolde yüzde 33 düzeyindeydi. Her iki emtia için de aşağı yönde hareket bekleyenler azınlıkta kaldı.

Katılımcıların \"en fazla üç fon türü\" belirttiği ankette, Değişken fonlar yüzde 73, Para Piyasaları Fonları yüzde 47, Hisse Senedi Fonları ve Kıymetli Madenler Fonları yüzde 40, Fon Sepeti Fonları yüzde 33 ile tercihlerde yer aldı.

Petrol ürünleri ve petrokimya sektörü hisseleri favori

Anketin bir farklı sonucu da Borsa’da sektör beklentilerine yönelik gerçekleşti. Fon yöneticilerinin önceki çeyrekte tercih ettiği Havacılık sektörü hisseleri yine favoriler arasında yer alırken, en fazla tercih edilen sektörler ise Petrol Ürünleri ve Petrokimya sektörü oldu. Otomotiv, banka ve telekom bu sektörleri izledi. (Tablo)