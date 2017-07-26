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TKP’nin Meclis önündeki Nuriye-Semih eylemine polis müdahalesi: 10 gözaltı

"İktidarı uyarıyoruz. Nuriye ve Semih’in başına gelecek bir kötülüğün altında kalırsınız"

26 Temmuz 2017 19:37

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, açlık grevleri 140. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için TBMM önünde basın açıklaması yaptı. 10 TKP’li gözaltına alındı.

Sol’un haberine göre; Meclis kapısı önünde pankart açan TKP üyeleri, basın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve onun başındaki zat, bu ülkeyi babasının çiftliği gibi yönetebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Karşısında bulacağı insanlık onuru ve işçi sınıfıdır. Bu ikisi artık aynı şeydir. Emeğine sahip çıkmayan onurunu da kaybeder, ve sadece emeğiyle geçinenler onurla yaşayabilir. İktidarı uyarıyoruz. Nuriye ve Semih’in başına gelecek bir kötülüğün altında kalırsınız. Bu bir emek ve haysiyet savaşıdır. Başta onların, sonra da haksız hukuksuz işinden edilen tüm emekçilerin işlerini iade edin. Bu savaşı siz kazanamazsınız."

Basın açıklamasının okunması sonrasında ise polis gruba müdahalede bulundu. TOMA’nın kullanıldığı müdahalede 10 TKP’li gözaltına alındı.

 

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