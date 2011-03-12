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Dünya

TKP'nin Kürt Bildirisi, genç BDP'lileri kızdırdı

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki BDP ve TKP’lilerin kavgasında 9 öğrenci yaralandı...

12 Mart 2011 02:00

T24 - TKP’liler tarafından dağıtılan bildiride yazan “Komünist partinin güçlü olduğu bir Türkiye’de Kürtlerin umutsuzluk içinde emperyalist ülkelerden, cemaatlerden ya da ayrılıktan medet umar hale getirilmesine kimse izin vermez” sözleri genç BDP’lileri öfkelendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki BDP ve TKP’lilerin kavgasında 9 öğrenci yaralandı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

‘Kürt bildirisi’ kavga çıkardı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri arasında seçimlere kısa bir süre kala Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda başlayan ve yurdun değişik üniversitelerine taşan gerilimin nedeninin TKP’nin Kürt sorununa ilişkin dağıttığı bir bildiri olduğu ortaya çıktı. Bildirideki, “Komünist partinin güçlü olduğu bir Türkiye’de Kürtlerin umutsuzluk içinde emperyalist ülkelerden, cemaatlerden ya da ayrılıktan medet umar hale getirilmesine kimse izin vermez” sözleri BDP’nin özellikle genç seçmen kitlesinde öfke yarattı. Her iki partinin genel merkezinin çıkan gerginliklerin yatışmasına yönelik çabaları da sonuç vermedi.


Ankara’da başladı

BDP ile TKP üyeleri arasında seçimlere kısa bir süre kala Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda başlayan ve daha sonra Ankara Üniversitesi’nin değişik kampusleri ile İstanbul ve Eskişehir’e yayılan gerginliğin TKP’nin seçimler öncesinde dağıttığı bildiride Kürt sorununa ilişkin ifadeler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. 

Bildirideki, “Komünist partinin güçlü olduğu bir Türkiye’de Kürtlerin umutsuzluk içinde emperyalist ülkelerden, cemaatlerden ya da ayrılıktan medet umar hale getirilmesine kimse izin vermez” sözlerinin BDP’nin ve BDP’yle ittifak yapmaya hazırlanan bazı küçük sosyalist partilerin üniversite tabanlarında öfke yarattığı kaydedildi.


Örtülü destek iddiası

Bildiriden rahatsızlığını açıklayan seçmen kitlesinin TKP’yi “ulusalcı” siyaset yapmakla itham etmesinin gerginliğin artmasına neden olduğu belirtildi. İki partinin genel merkezinin devreye girmesi ve gençlik örgütlerine yönelik açıklamalarda bulunmasına karşın gerginliğin yatışmadığı kaydedildi. TKP yönetiminin de BDP’yi saldırıları örtülü biçimde desteklemekle suçladığı ifade edildi.



 

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