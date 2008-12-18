TKP'den ABD'ye ayakkabılı protesto

TKP üyeleri, ABD Başkanı George W. Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Zeydi’ye ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak destek verdi.



Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, ABD Başkanı George W. Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi’ye destek için ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bıraktı.

Yüksel Caddesi’nde toplanan TKP üyeleri, ABD ve ABD Başkanı Bush’u protesto eden sloganlar atarak ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Ankara Sanayi Odası’nın yanındaki yolda panzerlerle önlem alan polis ekipleri, grubun ABD Büyükelçiliği önüne yürümesine engel oldu.



Yurtsever Cephe İşçi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Çelen, burada grup adına yaptığı açıklamada, ABD emperyalizminin Irak’a ne götürdüğünün ortada olduğunu, binlerce insanın katledildiğini söyledi.

Buna karşılık Irak halkının direndiğini ifade eden Çelen, en son "yürekli bir basın mensubunun" çıkarak ABD Başkanı Bush’a ayakkabı fırlattığını kaydetti.

Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci El Zeydi’nin Orta Doğu’daki direnişin simgesi olduğunu dile getiren Çelen, kendilerinin de El Zeydi’nin yanında olduklarını göstermek için ABD Büyükelçiline geldiklerini anlattı.



Çelen, El Zeydi’nin bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

Açıklamanın ardından gruptan 3 kişi, ortasında bir çift ayakkabı bulunan siyah çelenk ile kartondan yapılmış ayakkabı maketini ABD Büyükelçiliği bahçe duvarına bıraktı.

Gruptakiler, daha sonra ABD Başkanı Bush’un yere konulan fotoğrafına ayakkabı fırlattı.



