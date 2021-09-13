TKP üyesi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, miting günü saldırıya uğradı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından Kartal’da düzenlenen mitinge katılan parti üyesi, sanatçı Orhan Aydın, miting saatinden önce alanın yakınında bir kafede saldırıya uğradı.

TKP, parti üyesi sanatçı Orhan Aydın'a miting günü bir kafede saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Partinin açıklamasında, "Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!" denildi.

Orhan Aydın da saldırıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Adaletin olmadığı yerde meydan çetelere, mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal'da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar" diye yazdı.

Olayla ilgili TELE 1’e konuşan Aydın, “Polisin bulgularına göre, planlı bir saldırı var. Şahsın daha önce de miting alanının çevresinde dolaşarak beni takip ettiği anlaşıldı” dedi.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Aydın, gözünde morluk ve yüzünün belli bölgelerinde çatlak oluştuğunu söyledi. Geceyi hastanede geçiren sanatçı, “Alçakça bir saldırıya uğradım. Bir ülkede eğer adalet yoksa, meydan eli kanlı faşistlere bırakılıyorsa olacak budur. Yakın tarihte gazetecilere yapılanlar, şimdi biz sanatçılara da yapılıyor. Teslim olacağımı düşünenler varsa, yanılıyorlar” dedi.