TKP, TİP ve SOL Parti'den Kaftancıoğlu yorumu: Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti ve EMEP Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onamasına ilişkin açıklama yayınladı.

Partiler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Bilin ki ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Baskı, yasak, zorbalık sökmeyecek. Kaybedeceksiniz, gideceksiniz!" denildi. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor" ifadelerini kullandı.

TKP ise, "İktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

SOL Parti: Verilen cezalar kabul edilemez

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Tükenen ve yenilmeye mahkum olan AKP iktidarı, baskı, yasak ve zorbalıkla ayakta kalmanın yollarını arıyor. Kaçınılmaz siyasi mağlubiyetini tekeline aldığı hukuk ve devletin baskı güçlerini devreye sokarak engellemeye çalışıyor. Gezi davasının ardından şimdi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ceza ve siyasi yasaklama kararı ancak bunun ifadesidir; kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Bilin ki ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Baskı, yasak, zorbalık sökmeyecek. Kaybedeceksiniz, gideceksiniz!" ifadeleri kullanıldı.

EMEP: Dayanışma içinde olacağız

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir!" dedi.

TKP: İktidar yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor. Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim: Bu halk sana boyun eğmez!"

TİP: Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen “cezayla” ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı ilettim. Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.