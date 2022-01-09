TKP konferansında konuşan Genel Sekreter Okuyan: Türkiye siyasetini, yalnızca seçimleri değil, özellikle de hayat pahalılığına karşı neler yapmamız gerektiğini konuştuk

TKP'nin konferansını değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Solda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin, dost partilerle yürüttüğümüz görüşmelere ilişkin de önemli kararlar aldık” dedi. Bir sokak röportajında yoksullaşmanın sorumlusunun özelleştirmeler ve patronlar olduğunu söyleyen Zehra Canan da konferansa katıldı.

TKP, Ankara’da olağanüstü konferansta buluştu. Konferans’ı değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konferansta alınan kararların ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Olağanüstü konferans çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Çok hızlı örgütledik bu konferansı. Çok verimli, çok iyi bir konferans geçirdik. Bugün çok önemli konuları, Türkiye siyasetini, yalnızca seçimleri değil, özellikle de hayat pahalılığına karşı neler yapmamız gerektiğini konuştuk, önemli kararlar aldık.

Solda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin, dost partilerle yürüttüğümüz görüşmelere ilişkin de önemli kararlar aldık. TKP’nin coşkulu, umutlu, kararlı bir parti olduğunu bir kez daha gördük. Partinin verdiği fotoğraf Türkiye için çok önemli, çok umut verici. Şimdi artık yarın sabahtan itibaren çok daha büyük bir enerjiyle sömürüye, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı mücadelemizi yükselteceğiz.”

Bir sokak röportajında yoksullaşmanın sorumlusunun özelleştirmeler ve patronlar olduğuna ilişkin açıklamasıyla gündem olan Zehra Canan da TKP’nin konferansının son bölümüne katılarak kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zehra Canan’a sahip çıkarak metro istasyonunda satış yapabileceği bir tezgahı olmasını sağlamıştı.