TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan ittifak açıklaması: Ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HDP'nin çağrısıyla yapılan toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bir ittifak oluşturmak için laiklik, antiemperyalizm ve sınıf ekseni kırmızı çizgilerimiz. Bileşenlerle böyle bir ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik” dedi.

HDP'nin çağrısıyla 8 parti ve oluşum bir araya geldi. Toplantıya katılan partilerden olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan seçimleri ve seçim dışında uzun vadeli bir mücadeleyi de içine alan ittifak kavramının hakkını verebilecek tek şeyin, belli ilkeler etrafında bir araya gelebilmek olduğunu vurguladı.

"Bizim düşündüğümüz program ve ilkeler etrafında bir şey oradan çıkmaz”

Okuyan, “Ortak mücadele hattı oluşturmak için laiklik, anti emperyalizm ve sınıf ekseni bizim kırmızı çizgilerimiz. Toplantıya giderken de çıkarken de o toplantının bileşenleriyle böyle bir ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik. Biz peşin hükümlerle hareket etmiyoruz ama gerçekçi olacaksak, bizim düşündüğümüz program ve ilkeler etrafında bir şey oradan çıkmaz” dedi.

"Bir ittifak görüşmesi değildi"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan Okuyan, toplantıya gitme amaçlarına ilişkin şöyle konuştu:

“Türkiye’de güncel, yakıcı meseleler oluyor. Parti kapatma davası, seçim yasasıyla ilgili bir oldubitti, siyasi cinayet olur, o konuya dair ortak tutum alabilecek kesimler arasında bir diyalog açılabilmeli. Her zaman böyle bir diyalogdan yanayız. Bu nedenle toplantıya gittik. Toplantının, daha öte bir anlamı yoktu. Zaten bu toplantıya davet eden parti de bir ittifak görüşmesi için davet etmedi”

"Ayrım noktalarımızı HDP de bütün kamuoyu da biliyor"

Kırmızı çizgilerini esnetme ya da tartışmaya açma gibi durumlarının hiçbir şekilde olmadığını söyleyen Okuyan, “Soldaki değişik kesimlerle görüşürüz. HDP önemli bir parti, onlarla da görüşürüz ancak HDP ile ayrım noktalarımızı HDP de bütün kamuoyu da biliyor. Toplantının son derece saygılı, herkesin birbirini anladığı, dinlediği bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim ama bu kadar” ifadelerini kullandı.

"EMEP ve SOL Parti ile görüşüyoruz"

“Türkiye’de devrimci hareketin bağımsız sınıf çizgisini öreceğiz. Ya birlikte birileriyle yapacağız ya da tek başımıza yolumuza devam edeceğiz” diyen Okuyan, ittifak konusunda EMEP ve SOL Parti ile görüştüklerini ve bunu da daha önce ilan ettiklerini söyledi.

“Seçim yok, ittifak nereden çıktı?” yaklaşımında olmadıklarını, ilkesel birliktelik sağlanırsa ittifaklara açık olduklarını vurgulayan Okuyan, “Neden ittifaktan uzak duralım? Savunduğumuz ilkeler etrafında oluşabilecek her ittifaka yapıcı bir şekilde katılırız. Zaten 3 parti olarak görüşmeler sağlıyoruz” dedi.

Okuyan, görüşmelerde daha ileri aşama için uğraştıklarını belirterek, “3 parti de kendi iç hazırlıklarını tamamladı, ocak ayının ilk yarısında kendi iç süreçlerini halletti. Şu anda yol alabilecek, yol alamasak da kamuoyuna bunun gerekçelerini açıklayabilecek durumdayız” diye konuştu.