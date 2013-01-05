TkMM: Yeni anayasada milletvekili dokunulmazlıkları yeniden düzenlemelidir

Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından "milletvekilleri dokunulmazlıklarına" dair hazırlanan Ortak Payda Raporu açıklandı. Raporda "Türkiye’nin yeni anayasasında milletvekili dokunulmazlıkları yeniden düzenlemelidir" denildi.

Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından, "Milletvekili Dokunulmazlıkları" konulu Aralık ayı toplantılarından derlenen Ortak Payda Raporu açıklandı. TBMM'de CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka tarafından açıklanan raporda, dokunulmazlıklarla ilgili şu üç temel noktaya vurgu yapıldı: "Yalnızca BDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldrılması doğru değildir" , "Türkiye’nin yeni anayasasında milletvekili dokunulmazlıkları yeniden düzenlemelidir", "Milletvekili dokunulmazlıkları -ifade özgürlüğü sağlandığı, adil ve bağımsız yargılanma şartları oluştuğu taktirde- kaldırılmalıdır".