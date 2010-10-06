-TKDK 26 DESTEK PERSONELİ ALACAK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 6'sı merkez, 20'si ise il koordinatörlüklerinde olmak üzere sınavla toplam 26 destek personeli alacak. Sınav, Ankara'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun merkezinde 14 Kasım 2010 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. TKDK'nın gazetelerde yer alan duyurusuna göre, açıktan atama şeklinde kurumun merkez (Ankara) teşkilatında görevlendirilmek üzere önlisans programları mezunları arasından 6 destek personeli alınacak. Ankara'da görevlendirilecek destek personelinin alınacağı ön lisans programlarının bölümleri şöyle: ''Maliye, finans, finans muhasebe, işletme, işletmecilik, genel işletme, insan kaynakları, iş idaresi, işletme yönetimi, bilgi yönetimi, büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, girişimcilik ve proje yönetim asistanlığı, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayarlı muhasebe ve veri uygulama, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilişim-yönetim, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım.'' Kurum ayrıca, il koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere önlisans programları mezunları arasından 20 destek personeli alacak. Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İl koordinatörlüklerinde görevlendirilecek personelin önlisans programlarının bölümleri de şöyle: ''Maliye, muhasebe, finans, finans ve muhasebe, işletme, işletmecilik, genel işletme, insan kaynakları, iş idaresi, yerel yönetimler, işletme yönetimi, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayarlı muhasebe ve veri uygulama, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilişim-yönetim, büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, bilgi yönetimi, girişimcilik ve proje yönetim asistanlığı.'' -ŞARTLAR- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların, ÖSYM'ce yapılan KPSS 2008 (ortaöğretim ve önlisans düzeyli) sınavdan KPSSP93 puan türünden asgari 70 puan almış olmaları şartı aranacak. Başvuruda bulunacak adaylar 26 Ekim 2010 tarihinden itibaren kurumun, http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri aday bilgi formunu doldurup, kurumun, http://www.tkdk.gov.tr adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kurama gönderebilecekler. Başvurular 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacak ve 3 Kasım 2010 tarihine kadar devam edecek. Adaylar istenen belgeleri, 3 Kasım 2010 tarihinde saat 17.00'ye kadar kuruma iletecekler. (Turan Güneş Bulvarı numara 68 Çankaya/Ankara) Kurama yapılan başvurular, sınav kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 8 Kasım 2010 tarihinde kurumun ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecek.