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Spor

TKBL'de 2011

21 Ekim 2011 14:37

-TKBL'de 2011-2012 sezonu yarın başlıyor İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 2011-2012 sezonu yarın yapılacak 4 karşılaşma ile başlıyor. Toplam 12 takımın yer aldığı TKBL'de normal sezon 18 Mart 2012'de sona erecek. Normal sezonun ardından ilk 8 takım play-off'ta karşı karşıya gelecek. Ligin son 2 sırasında yer alan takımlar ise ligden düşecek. Play-off maçları 21 Mart-24 Nisan 2012 tarihlerinde yapılacak. Play-off'ta bu sezon tüm seriler 0-0 başlayacak. Normal sezonu üst sırada bitiren takımlar yine saha avantajına sahip olacak. Sezonun birinci devresi sonunda puan cetvelinin ilk 8 sırasında yer alan takımlar, 8-11 Mart 2012 tarihleri arasında Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek. TKBL All Star organizasyonu ise 7-8 Ocak 2012 haftasında gerçekleştirilecek. TKBL'de ilk haftanın maç programı şöyle: Yarın: */ 14.00 TED Ankara Kolejliler-Tarsus Belediyesi (TOBB) 15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kayseri KASKİ (Edip Buran) 16.00 İstanbul Üniversitesi-Samsun Basketbol (Avcılar) 17.30 Galatasaray Medical Park-Ceyhan Belediyesi (Abdi İpekçi) 23 Ekim Pazar: 14.00 Homend Antakya Belediyesi-Beşiktaş (Antakya) 17.00 BOTAŞ Spor-Fenerbahçe (Menderes) /*

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