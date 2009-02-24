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Spor

TJK'ya yeni başkan

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yeni başkanı Behçet Homurlu oldu.

24 Şubat 2009 02:00

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yeni başkanı Behçet Homurlu oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geçen pazar günü yapılan olağan genel kurul sonucunda başkanlığa 56 oy alan Behçet Homurlu seçildi.

108 üyenin katılımıyla gerçekleşen kongrede ilk turda eski başkan Yasin Kadri Ekinci 46, Ömer Faruk Girgin 19, Behçet Homurlu ise 40 oy aldı. İkinci turda ise Behçet Homurlu'ya 56, Yasin Kadri Ekinci'ye 50 oy çıktı.

Yönetim kurulu üyeliklerine de Sadrettin Rüştü Güney Atığ, Şükrü Erdem, Uğur Alp Atan, Dr. Ender Aydıner, Cüneyt Çalıcıoğlu ve Bahadır Gödek seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Serdal Adalı, N.Arek Kuyumciyan, Orhan Tanatar, A.Serdar Pedükcoşkun, Ahmet Özbelge'den oluştu.

Öte yandan, Behçet Homurlu başkanlığındaki TJK'nın yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yaparken, genel sekreterliğe Bahadır Gödek, muhasip üyeliğe Cüneyt Çalıcıoğlu getirildi.

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