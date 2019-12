-TJK, 619 MİLYON LİRA VERGİ PAYI AKTARDI ESKİŞEHİR (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Behçet Homurlu, cirolarının 2 milyar 233 milyon lira olduğu 2010 yılında müşterek bahis gelirinden devlete 619 milyon lira vergi payı aktardıklarını söyledi. Homurlu, yaptığı açıklamada, Türk insanının kanında ve kültüründe at sevgisi ve atçılığa ilgi olduğunu belirterek, bu ilgi ve sevginin sonucu sektörün bugün bulunduğu ileri seviyeye geldiğini kaydetti. Amaçlarının atçılığı geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ifade eden Homurlu, şöyle konuştu: ''Her fırsatta atçılığın bir şans oyunundan ibaret olmadığını, oyun kısmının bu işin finansmanı ve aracı olduğunu söylüyoruz. Her zaman bunun amaç olmadığını vurguluyoruz. Atçılığın görsel ve sportif yönlerini ön plana çıkarmak suretiyle sektörümüze ilgiyi ve sevgiyi artırmaya çalışıyor, daha da önemlisi doğru algılanması için çaba sarf ediyoruz. Yarışsever profilimiz genel olarak 35 ve üstü yaş erkeklerden oluşuyor. Yarış sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor.'' Homurlu, personelin ihtiyaç duyduğu konularda yurtdışı ve içinde spesifik eğitimler düzenlendiğini belirterek, at yarışı sporunun organizasyonu için, TJK kadrolarında tüm Türkiye'de yaklaşık 2 bin personelin görev aldığını, yarış atı ve yetiştiriciliğinin, 30 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir faaliyet olduğunu bildirdi. -''ELDE EDİLEN GELİRLER, DEVLETİMİZE GERİ DÖNÜYOR''- TJK'nın 2009 yılı cirosunun 2 milyar 2 milyon 908 bin lira olduğunu anlatan Homurlu, şöyle devam etti: ''2010 yılı ciromuzun ise 2 milyar 233 milyon liradır. 2010 yılında müşterek bahis gelirinden devletimize aktardığımız vergi payı 619 milyon 606 liradır. Bu yüksek kesinti oranıyla ülkemizin dünyada birinci sırada olduğunu da eklemek isterim. Bu durum maalesef sektörümüzün büyüme potansiyelinin önündeki en önemli engeldir. Bahis bizim için hiçbir zaman amaç olmamıştır. Kar amacı gütmeden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının himayesinde, at ırkının iyileştirilmesi ana misyonuyla faaliyet gösteren bir kurumuz. Ticari bir kurum değiliz. Elde edilen gelirler, yine devletimize, milletimize dönüyor. Kurumumuza kalan kısmı da yine atçılığın geliştirilmesi için yapılan yatırımlarda kullanılıyor.'' Homurlu, bugün kupon başına oynanan ortalama bahis miktarının 6-7 lira olduğunu anlatarak, ''At yarışları ufak rakamlarla büyük paralar kazanmak için bir şans oyunudur. Oynanan bu ufak rakamlar ve atçılığa yapılan tüm yatırımlar, ülkemize büyük katma değer sağlamaktadır'' dedi. -''16 BİN 300 SAF KAN İNGİLİZ VE ARAP ATI''- Homurlu, TJK bünyesinde Karacabey, İzmit, Mahmudiye ve Şanlıurfa olmak üzere 4 hara bulunduğunu belirterek, Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Silivri ve İzmir'in Torbalı ilçelerinde 3 aşım istasyonu bulunduğunu, özel haraların sayısında da son yıllarda ciddi artış olduğunu bildirdi. Türkiye'de 6 bin 400 damızlık kısrak, 300 civarında da damızlık aygırın bulunduğunu anlatan Homurlu, şunları kaydetti: ''Ülkemizde 5 bini tay, 4 bin 600'ü koşan at olmak üzere toplam 16 bin 300 saf kan İngiliz ve Arap atı bulunuyor. 2010 yılında yarışlarda 2 bin 686 İngiliz, 2001 de Arap atı koştu. Türkiye'de yetişmiş olup yurtdışında katıldıkları koşularda başarılı olan yarış atlarına örnek olarak Fairson, Grand Ekinoks, Dinyeper, Sabırlı, Kaneko, Ribella, Win River Win, Eshquia, Avşarbeyi, Topor, Kader Fırtınası, Try Your Best, Pan River isimli atları verebiliriz. Yarış atı yetiştiriciliğimizin kalitesi, yapılan yatırımlar ve çalışmalar sayesinde her geçen gün başarımızı artıyor. Buna paralel olarak şampiyon saf kanlarımızın sayısı da artmakta.'' Homurlu, TJK'nın Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa'da toplam 8 hipodromu olduğu belirterek, ''Antalya'da hipodrom yapılması konusu değerlendirme aşamasında, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde hipodrom yapılması konusunda da fizibilite ve maliyet çalışmaları sürüyor'' diye konuştu.