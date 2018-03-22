TJK, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenledi

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda bir etkinlik düzenledi.

Down sendromunun bir hastalık değil, bir farklılık olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri, Veliefendi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösteren Atla Terapi Merkezi\'nde seanslara katıldı. Çocuklar, jokeylerle el ele padoka çıkarak yarışseverleri selamladı. Günün anlam ve önemine vurgu yapan pankartı jokeylerle birlikte açan çocuklar daha sonra, aileleriyle beraber Şeref Tribünü\'nde yarışları izleyerek keyifli vakit geçirdi.

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