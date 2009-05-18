Tiyatroculardan laik cumhuriyet yürüyüşü

Tiyatro sanatçıları ve emekçileri 'yaşanan son gelişmelere duyarsız kalmadıklarını göstermek' için Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı



Tiyatro sanatçıları ve emekçileri, ‘Türkiye’de yargının siyalaşması, bilimin ışığının karartılması aydın onurunun çiğnenmesi, laik cumhuriyetin tehlikeye girmesi, çağdaş eğitimin darbe yemesi’ gerekçesiyle ve ‘yaşanan son gelişmelere duyarsız kalmadıklarını göstermek’ için Beyoğlu’nda yürüyüş yaptı. Yürüyüşe özel tiyatro sahipleri, eleştirmenler, tiyatro yazarları, yönetmenler, sahne tasarımcıları, dramaturglar ve sahne emekçileri de katıldı.



Galatasaray Lisesi önünde toplanan tiyatrocular Taksim'e kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında konuşmayan tiyatrocular, sessiz protestolarını alkışla destekledi. Yürüyüş sırasında vatandaşlar da tiyatroculara destek verdi.



Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ulaşan grup, burada saygı duruşunda bulundu. Grup adına burada açıklamayı Gülriz Sururi yaptı. Sururi, " Bizler daha çağdaş bir demokrasi beklerken 85 yıl önce cumhuriyetimizin bize kazandırdıklarını geri vermek istemediğimiz için buradayız" dedi. Basın açıklamasının anıtının ardından anıt etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturan sanatçılar yine alkışlarla Atatürk Kültür Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüş sırasında Semaver kumpanya ekibi de çaldığı müziklerle gruba eşlik etti. Yürüyüş AKM önünde sona erdi.



Yürüyüşle ile soruları yanıtlayan Levent Kırca, "Aydınlık, demokratik bir Türkiye için yürüyoruz" diye konuştu. Kırca, Türkan Saylan için de yürüdüklerini ifade etti. Yönetmen Nebil Özgentürk ise, "Yollar yürümekle aşılır diyerek" tiyatrocuların yanında olduğunu ve bu yürüyüşün herşeyi değiştirebileceğini ifade etti. Tiyatro sanatçısı ise Zafer Algöz, yürüyüşün önemli bir güne denk geldiğini belirterek vefat eden Saylan'ın ailesine başsağlığı diledi. Tarık Akan da daha önce de 1977 yılında bir yürüyüş yaptıklarını söyleyerek, "o zaman ki iktidar ile bugünkü iktidar arasında inanılmaz bir fark var. Şimdiki iktidar anti laik Atatürk karşıtı bir zihniyette olduğu için bütün sanatçılar biraraya geldik" şeklinde konuştu. Ceyda Düvenci ise yürüyüşün içinden geçilen bu dönemde oldukça önemli olduğunu vurguladı.



Yürüyüşe katılan sanatçılardan bazıları şöyle: 'Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Engin Cezzar, Müjdat Gezen, Tilbe Saran, Zuhal Olcay, Füsun Akatlı, Zeliha Berksoy, Macide Tanır, Rutkay Aziz, Erol Günaydın, Hakan Altıner, Üstün Akmen, Tamer Levent, Emre Kınay, Dolunay Soysert, Sinan Tuzcuoğlu, Bennu Yıldırımlar, Işık Yenersu, Ali Poyrazoğlu, Demet Evgar, Tuncer Cücenoğlu, Osman Şengezer, Hülya Karakaş, Barış Dinçel, Hüseyin Köroğlu, Asuman Dabak, Eftal Gülbudak, Metin Serezli, Oya İnci, Suna Keskin, Seçkin Selvi, Metin Boran, Arif Akkaya, Orhan Kurtuldu, Üstün Akmen, Yılmaz Onay, Özen Yula, Ahmet Leventoğlu, Tuncay Özinel, Levent Üzümcü, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Murat Karasu, Erol Keskin, Naşit Özcan, Nedret Güvenç, Hakan Gerçek, Hale Akınlı, Günay Karacaoğlu, Çolpan İlhan, Defne Halman, Dikmen Gürün, Nedim Saban ve Doğa Rutkay.