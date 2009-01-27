Tiyatrocu Atilla Olgaç'ın ifadesi isteniyor

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, biri esir “10 Kıbrıslı Rum’u öldürdüm” açıklamasıyla gündeme oturan, daha sonra “gerçek değil, senaryo çalışmasıydı” şeklindeki açıklamalarına rağmen gündemden düşmeyen oyuncu Attila Olgaç’ın ifadesine başvuracak.



Konuyla ilgili olarak Milliyet’e konuşan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, “Olgaç’la temas kurmasının, kendi görev sorumluluğu içinde olduğunu” söyledi. Atilla Olgaç’ın olayının doğruluğu ile ilgili olarak bilgisine başvurulacağını, ancak Olgaç’ın ifade verme konusunda gönüllü olması gerektiğini belirtti.



Küçük, komitenin Olgaç’ın atıfta bulunduğu kişilerin nerede gömüldüklerine dair soruşturma yapacağını söyledi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve BM temsilcisi üç üyeden oluşuyor.



Başsavcı’ya görev verildi



Öte yandan Rum hükümetinin büyük ortağı Kominist AKEL Partisi Genel Sekreteri Antros Kipriyanu, itirafların geri çekilmesinin mümkün olmadığını, değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Rum Yönetimi de, Rum Başsavcı Petros Kliridis’i resmen görevlendirdi. Rum Yönetimi’nin, Olgaç’ın açıklamalarında suç unsuru bulunursa, Rum Başsavcılığı’nın isteği doğrultusunda kırmızı bülten çıkaracağı bildirildi.



Matsakis: Müzakereleri durdurun



Atilla Olgaç’ın açıklamaları, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rum Parlamenter Marios Matsakis tarafından Brüksel’in gündemine taşındı. AB kurumlarına bir mektup gönderen Matsakis, Türk basınında çıkan haberleri örnek gösterdi ve bu konu açıklığa kavuşturulmadan Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin devam edemeyeceğini savundu. “Müzakereleri durdurun” çağrısı yapan Matsakis’in adımlarını önümüzdeki günlerde paralel girişimlerin izleme olasılığı oldukça yüksek.



Atina da ısrarcı



Avrupa Birliği (AB) Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı için Brüksel’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, Atilla Olgaç’ın açıklamalarını, “ilginç ve etkileyici” olarak tanımladı. Bakoyanni, Olgaç’ın sonradan yaptığı açıklamaların değeri olmadığını, Türkiye’nin Kıbrıs’ta uluslararası hukuk ihlallerinde bulunduğunu söyledi. Barış Harekâtı’nı işgal olarak niteleyen Bakoyanni, iddiaların aydınlığa kavuşması için Türkiye’yle işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.



