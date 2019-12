-TİYATRO SANATÇISI UYUŞTURUCUDAN İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Tiyatro sanatçısı A.S, İstanbul'da gerçekleştirilen ve aralarında bir dizi oyuncusunun da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade verdi. Tiyatro sanatçısı A.S, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlarda, 35 kilo esrar ile 5 kilo kokain ele geçirilip 11 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Burada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesine başvurulan A.S, daha sonra bir polis aracına bindirilerek hastaneye götürüldü. Emniyetten ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan A.S'nin, hastaneden alınacak sağlık raporunun ardından serbest bırakılacağı bildirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 35 kilo esrar ile 5 kilo kokain ele geçirilmişti. Söz konusu operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, bir TV kanalı dizisinde rol alan A.E'nin de aralarında bulunduğu 7'si sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.