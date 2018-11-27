Tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın tecrübeli oyuncusu Uğur Kıvılcım, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kıvılcım’ın cenaze töreninin 28 Kasım günü saat 11.00’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenleneceği öğrenildi. Kıvılcım, Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.

Uğur Kıvılcım kimdir?

Uğur Kıvılcım, 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın önemli oyuncularından birisiydi. Çok sayıda filmde ve dizide rol alan Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini canlandırdı.

Kıvılcım, “Cesaretin Var Mı Aşka”, “İyilik Kervanı”, “Tutkunum Sana”, “Yaprak Dökümü”, “Serseri Aşıklar”, “Yarım Elma” gibi dizilerde de rol almıştı.