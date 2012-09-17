Tiyatronun çınarı Erol Günaydın yoğun bakımda!

27 Ağustos'tan beri Bodrum Universal Hospital'da tedavi gören tiyatro sanatçısı Erol Günaydın, 5 Eylül'de yeniden yoğun bakıma alındı. KOAH hastası olduğu için nefes darlığı yaşayan ve beynine oksijen gitmeyen Günaydın'ın şuurunun kapandığı belirtildi.

Günaydın'ın yakınlarını arayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hemen ambulans uçakta sanatçıyı İstanbul'a getirtebileceğini belirtti. Ancak Günaydın'ın kızı Günfer Günaydın, durumu ağır olan Günaydın'ın bilincinin açılması için birkaç gün bekleneceği söyledi. Günaydın, "Babam 9 yaşındaki köpeğimiz tıpkı Sezen Aksu'nun köpeği gibi hastaneye giderken arabada kapalı kalıp ölünce çok üzüldü. Ondan sonra babam çok üzüldü, perişan oldu" dedi.