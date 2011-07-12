-TİYATRO OYUNCUSU YILDIZ, TABURCU EDİLDİ ÇORUM (A.A) - 12.07.2011 - Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan tiyatro oyuncusu Metin Yıldız, taburcu edildi. Çorum Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlanan tiyatrocu Yıldız, 3 yaşındaki kızı Şimal, eşi Elvan Yıldız ve ailesiyle hastaneden ayrıldı. Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine tatile gittiğini belirten Yıldız, ''Köyüme tatile gidiyorum, köyüm bana çok iyi gelecek. Çorum yol güzergahımdı, yolum düştüğünde mutlaka hastaneye ziyarete geleceğim'' dedi. Kazanın ardından hastane personelinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Yıldız, ilgilerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti. Tiyatrocu, kızı Şimal'i kucağına alarak, hastaneden ayrıldı. Çorum'un Osmancık ilçesinde, dün meydana gelen trafik kazasında BKM Mutfak tiyatro oyuncularından Metin Yıldız (37) yaralanmıştı.