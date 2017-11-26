Tiyatro gösterisiyle kadına şiddeti anlattılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir program düzenledi. Kadına şiddete karşı Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan ile birlikte yürüyen kadınlar düzenledikleri tiyatro gösterileriyle kadına yönelik şiddet olaylarını sahneledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir program düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özen, etkinlikteki konuşmasında, kadına karşı şiddet için bugüne kadar mor rengi kullandıklarını belirterek, \"Bundan sonra rengimiz turuncu olacak. Turuncu parlaklık, güzellik, şiddete son. Biz artık kadınlarımız ağlamasın, çocuklarımız üzülmesin ve şiddet bitsin istiyoruz. Bu nedenle bir program hazırladık. Katılımlarınız için Kadın Meclisi adına hepinize teşekkür ediyorum\" dedi.

Konuşmanın ardından kadınlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Çatalçeşme Oda Tiyatrosu\'na kadar ellerinde dövizler eşliğinde yürüdü. Başkan Zolan burada kadınlara turuncu fular dağıttı. Programda Türkiye\'de kadına karşı işlenen şiddet olayları Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının seslendirdiği türküler eşliğinde Kadın Meclisi üyeleri tarafından tiyatro gösterisi ile anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı gösterinin sonunda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadın Meclisi\'ni tebrik ederek gösterinin profesyonelce yapıldığını söyledi. Kadının isterse her şeyi başarabileceğini ifade eden Başkan Zolan, \"Kadın bizim annemiz, kadın bizim eşimiz, kadın bizim kızımız, kardeşimizdir. Kadın bizim yarınımız, hayata anlam katan tarafımızdır kadınlar. Sebep ne olursa olsun hiçbir gerekçe, hiçbir sebep kadına, çocuğa şiddeti maruz göremez, izahat edemez\" dedi. Başkan Zolan ve Kadın Meclisi üyeleri daha sonra sahnede şiddete karşı el ele pozu verdi.



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