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“Tiyatro Akran” projesi lansmanı Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor

İSTANBUL, (DHA)- TİYATRO tabanlı beş gün süren çalışmaların sonunda sağlık konusunda bilinç uyandırmayı amaçlayan “Tiyatro Akran” projesinin ilk gösterimi Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek

10 Nisan 2018 13:34

İSTANBUL, (DHA)- TİYATRO tabanlı beş gün süren çalışmaların sonunda sağlık konusunda bilinç uyandırmayı amaçlayan “Tiyatro Akran” projesinin ilk gösterimi Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi “Tiyatro Akran” gençlere sağlıkla ilgili güvenilir ve doğru bilgileri, akran eğitimi ve tiyatro tabanlı yöntemlerle ulaştırmayı amaçlıyor.

İki aşamalı ve sürekli bir akran eğitimi projesi olan Tiyatro Akran’ın ilk aşamasında gençler, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek sağlık ve tiyatro içerikleriyle 5 günlük, kapsamlı bir akran eğitimi atölyesine katılıyor.  Bu programı tamamlayan gençler eğitim süresince oluşturulacak bir tiyatro performansı ile en az bir yıl boyunca, her ay düzenli olarak sahne alıp, edinmiş oldukları doğru ve güvenilir bilgileri, performansları aracılığıyla seyircileriyle paylaşacaklar. 

Projenin lansmanı ve ilk tiyatro gösterimi,  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Direktörü Karl Kulessa ve Doğu Avrupa temsilcileri ile Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun katılımlarıyla, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da, Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTechKampüs’te gerçekleşecek.

(FOTOĞRAF)

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