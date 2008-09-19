'Titreyen' insanlar sağa oy veriyor

Siyasi duyarlılığın bazı psikolojik tepkilerle yakından bağlantısı bulunduğu, sakin yapıdakilerin sola, endişelilerin sağa oy verdikleri ortaya çıktı.



ABD'deki birçok üniversiteden bilim adamları, ani bir sese ya da yüzünde örümcek olan panik halindeki bir kişiye, kurtçuklarla dolu bir yara veya kanlı bir yüz gibi endişe verici görüntülere verdikleri tepkileri görmek amacıyla 46 kişiye test yaptı.



Daha sonra katılımcıların, göz kırpması, terleme gibi fiziksel tepkileri ölçüldü ve bu kişilerden siyasi düşüncelerine ilişkin sorulara yanıt vermeleri istendi.



Sonuç olarak yurtseverlik, idam cezası, Irak Savaşı, askeri harcamalar gibi konulara sıcak bakan, muhafazakar tutum sergileyenlerin, Amerikan solunun barışseverlik, silah denetimi, kürtaj hakkı, eşcinsellerin evlenmesi gibi geleneksel değerlerine yakın olduklarını söyleyenlere göre daha fazla fiziki tepki verdikleri görüldü.



Ancak araştırmacılar, siyasi fikrin mi fiziki tepkiyi, yoksa fiziki tepkinin mi siyasi fikri doğurduğunu bilemiyor.



ABD'deki Rice, Nebraska-Lincoln, Illinois üniversiteleri ve Virginia Psikiyatrik ve Davranışsal Genetik Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.

