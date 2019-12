-TİTANİK'İN YILDIZI GLORIA STUART ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 27.09.2010 - Titanik filminin yıldızlarından Gloria Stuart, öldü. Stuart'ın kızı Sylvia Thompson, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri teşhisi koyulan, ancak bu hastalıktan kurtulan annesinin, dün gece Los Angeles'taki evinde 100 yaşında hayata veda ettiğini söyledi. Titanik filminde, gemiden kurtulan kazazede Rose'un yaşlılığını canlandıran Gloria Stuart, 4 Temmuz 1910 tarihinde California'nın Santa Monica kentinde dünyaya geldi. Drama ve felsefe eğitimi alan ünlü aktris, kariyerine tiyatroyla adım attı ve daha sonra Hollywood yapımı filmlerde rol aldı. Screen Actors Guild'in kurucu üyelerinden biri olan Stuart'ın rol aldığı filmler arasında ''The Invisible Man'', ''Poor Little Rich Girl'' ve ''Gold Diggers of 1935'' bulunuyor.