Titanik neden kaza yaptı?

T24- Titanik gemisinin ikinci kaptanı Charles Lightoller'ın torunu olan romancı Louise Patten, komuta sistemlerindeki karışıklık yüzünden geminin çarptığı buzdağından uzaklaşmak yerine, üzerine doğru dümen kırdığını açıkladı.



Belfast'ta inşa edilen lüks gemi, 1912 yılının Nisan ayında çıktığı ilk yolculuğunda batmış, kazada 1500 kişi ölmüştü.



Louise Patten, kazanın meydana geldiği yıllarda, gemilerin komuta sistemlerinin, yelkenli gemilerden, buharlı gemilere geçiş döneminde olduğunu belirtiyor.



O dönemde iki ayrı komuta sisteminin kullanıldığını anlatan Patten, bunlardan birinde "çarkı sağa döndür" anlamına gelen ifadenin, diğerinde "sola döndür" anlamına geldiğini ve dümencinin bundan kaynaklanan yanlış anlama yüzünden, yönünü buzdağına doğru çevirdiğini kaydetti.



Patten, "Good As Gold" adlı son romanında da kazayı işledi.



Bilgiler hasıraltı edildi

Dümencinin doğal bir hata yaptığını söyleyen Patten'a göre, asıl ölümcül hata ise, kaptan köşkünde biraraya gelen dört yetkiliden birinin "seyre devam" emri vermiş olması.



Titanik gemisini işleten şirketin başkanı Bruce Ismay'in, kaptanı yola devam etmeye ikna ettiğini anlatan Patten, hayatta kalanlar arasında bu gerçeği bilen tek kişinin büyükbabası Lightoller olduğunu bildirdi.



Patten, tarihi kaza gecesinde olanların kasıtlı olarak saklandığını öne sürerek, büyükbabasının da şirket çalışanlarının işlerini kaybetmesine neden olmamak için, bildiklerini soruşturma sırasında açıklamadığını kaydetti.



Louise Patten, büyükbabası için, "Şirketin üst düzey yöneticileri büyükbabama ihmalden suçlu bulunmaları halinde iflas edeceklerini ve bütün çalışanların işlerini kaybedeceklerini söylemişlerdi. Bu nedenle şirketin soruşturmada aklanması gerekiyordu. Gerçeği sadece büyükanneme anlattı" dedi.



