Titanik menüsüne rekor fiyat!

Titanik gemisinden kalan iki menünün İngiltere'de açık artırmada 100 bin sterline satıldığı bildirildi.

Açık artırmada geminin birinci sınıf menüsü 64 bin sterline satılırken, ilk seferi şerefine Belfast'ta düzenlenen VIP yemeğinin menüsü ise 36 bin sterline alıcı buldu.

Henry Aldridge and Son adlı müzayede şirketinin Cumartesi günü Wiltshire'da düzenlediği açık artırmada, iki kardeşe ait olan menülerin fiyat rekoru kırdıkları belirtildi.

Richard ve Stanley May kardeşler, bir haftalık balık avı tatili için İrlanda Denizi'ni geçip Cork kentine gitmek için İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan Titanik'e binmişlerdi.

Müzayedeciler, taze istakoz, türlü ve fırında dana eti gibi yemeklerin bulunduğu ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı menünün birinci sınıf yolcuların yaşam tarzını yansıttığını belirtti.

Aynı müzayedede satılan ikinci menünün ise 31 Mayıs 1911'de Belfast'taki Grand Central Hotel'de düzenlenen ve seçkin konukların davet edildiği bir yemekten kalma olduğu ifade edildi.

69 kişinin katıldığı davetin menüsünde kaz ciğeri ezmesi ve kaplumbağa çorbasının da bulunduğu 12 çeşit yemek içerdiği belirtildi.



Yemeklerin yanında sunulan en iyi şarap ve alkollü içkiler yanında, limon suyu, su, buz, şampanya ve romdan yapılan damak temizleyici bir içki de sunulmuş.

Müzayedeci Andrew Aldridge, Titanik'e ait hatıra eşyalar arasında, sefer öncesi kutlama etkinliklerinden kalma nesnelerin nadir olduğunu söyledi.