Titan skandalını hatırlatan yeni nesil saadet zinciri

Türkiye'de ‘Mega Holding’ çatısı altında kurulan yeni nesil saadet zinciri, ‘web’ sitesi satarak piramit pazarlama sistemini uyguluyor. Son 6 ayda 35 bin kişiye 70 milyon liralık satış yapılan bu zincir için hukukçular ‘Dolandırıcılık’ yorumu yaparken, şirket yetkilileri ise web sitesi sattıklarını vurguluyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Hong Kong merkezli bir şirketin en güçlü ağı Türkiye’de faaliyete geçti. Ortada ‘ürün’ olarak satılan bir web sitesi var. Ancak piyasanın dört katı bir fiyata. Ağa dahil olan kişiye, web sitesinden çok, kuracağı pazarlama ağı sayesinde nasıl para kazanacağı anlatılıyor. Ürün, yeni müşterilere satıldıkça yukarıdan aşağıya herkes para kazanıyor. Son 6 ayda 35 bin kişiye 70 milyon liralık ürün satıldı.

İstanbul'a taşındı

Network Marketing alanında faaliyet gösteren Hong Kong merkezli Mega Holdings’in Türkiye’deki faaliyetleri Mega Bilişim Ağ Pazarlama ve İnternet Hizmetleri şirketi üzerinde yürütülüyor. Şirket ilk olarak Ağustos 2011’de Ankara’da kuruldu. Şirket kaydı Mayıs 2013’te İstanbul’a taşındı. Şişli’de bir plaza katında faaliyet gösteren şirketin kapısını çalanların önemli bir bölümünü üniversite öğrencileri ve işsiz gençler oluşturuyor. İstanbul’da etkinliğini kısa sürede artıran şirket geçtiğimiz ağustos ayında Haliç Kongre Merkezi’nde 3 bin kişinin katıldığı bir etkinlik organize etti. Organizasyonun en çok alkış alan anları, yapılan satışlarda kazanılan paraları gösteren çeklerin sahnede dolaştırıldığı dakikalar oldu. Kimi çeklerde 10 bin kimisinde 877 bin TL yazıyordu. Mega Holdings’in pazarlama ağına katılmak için öncelikli olarak şirketin sattığı bir web sitesi altyapısı satın almak gerekiyor. Gold veya Diamond olarak tanımlanan iki farklı seçenek sunuluyor. 1 yıllık üyeliği kapsayan Gold paket yaklaşık 700 liraya satılıyor. Diamond paket ise 2 bin liralık fiyatla sunuluyor. Buna ek olarak şirket tarafından, eğitim setleri ve kitaplar da satılıyor.

Dört kat pahalı

Şirketin sattığı web sitesi altyapısı, herhangi bir sunucu ve alan adı satan platformlardan daha ucuza alınabiliyor. Gold paket kapsamında 5 farklı alan adı uzantısı paketinin yıllık fiyatı 60 lira civarında. Sunucu masraflarının ve site tasarımının toplam fiyatı ise yaklaşık 100 liradan satılıyor. Yani yıllık paket fiyatı 700 lira olan bir ürünü tüketicilerin 160 liraya mal etmesi mümkün. İki bin TL’ye satılan Diamond paket ise toplamda 500 ile 550 liraya satın alınabiliyor. Söz konusu şirket, sunucularını Malezya ve Avrupa’daki veri merkezlerinde kendisi yönettiği için maliyetlerini daha da düşürebiliyor. Böylece Mega Holdings’in sattığı web sitesi paketleri, kullanıcıların dışarıdan satın alması durumunda dörtte bir fiyatına mal edebiliyor. Özellikle sitelerin altyapı ve tasarım kalitesi ise verilen servisin ucuza mal edildiğini kanıtlıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

MEGA Holdings’in ağına dâhil olan müşteriye, sitenin özelliklerinden çok, nasıl para kazanabileceği anlatılıyor. Web sitesi alan kişiye, bir satış ağı kurması öneriliyor. Site satın alan kişi, aynı şekilde iki ayrı kişiye site sattığında toplamda 315 dolar kazanıyor. Ağı kuran kişinin site sattığı kişilerin de başka kişilere site satması durumunda zincirdeki herkes belli bir miktar para kazanıyor. Böylece ilk ağı kuran kişinin geliri, her iki koldan genişlediği sürece kazancı ikiye katlanıyor.

'Paket ürün satıyoruz'

MEGA Grup Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öpengin konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, bağlı bulundukları holdingin dünya genelinde 15 yıldan bu yana faaliyet yürüttüğüne işaret ederek “Firmamız sattığı ürün bir pakettir. Bu pakette 1 adet domain, sınırsız hosting, sınırsız mail ve sınırsız trafik bant genişliği bulunuyor. 7 gün içerisinde bize iade edilen her ürünü ön koşulsuz iade kabul ediyoruz. Piramit sistemlerle bir ilgimiz yok. Herkesin ihtiyaç duyduğu bir ürün ve hizmetin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda piyasa değerinde satışını sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

Hukukta yeri yok

YENİ Türk Ticaret Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. Ünal Tekinalp ise, uygulanan sistem için “Bu hileli bir pratik ve bir uygulama… Ticaret Hukuku’nda bunun hiçbir yeri yok. Bu bir çeşit dolandırıcılık” yorumunda bulundu. Av. Çağrı Çetin ise, ürün olarak gösterilen web sitesi satışının ticari maske oluşturma amacı taşıdığı iddiasında bulunarak “Piramit bir sistem şeklinde, saadet zinciri faaliyeti içerisinde olanlar nitelikli dolandırıcılık suçu işliyor. Piramit satış sisteminde belli bir ürün satışı söz konusuyken saadet zincirleri ise işleyişlerini sadece para akışıyla sağlıyor. Bu işleyiş dolandırıcılık suçunun unsurlarını oluşmasına zemin hazırlıyor. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle suçun gerçekleşmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli halinin oluşturur” dedi.

Türk hukukunda saadet zinciri

CEZA Hukukçusu Prof. Dr. Köksal Bayraktar, uygulanan sistem için “Dolandırıcılık” yorumunda bulunarak anılan eylemin, Türk Ceza Kanunu 157. maddeye göre 5 yıla varan hapis cezası ve 5 bin gün de adli para cezası gerektirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Bayraktar benzeri olaylardan birinin 1990’lı yıllarda ortaya çıkan Titan Saadet Zinciri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bu tür eylemler Türk Hukuku’na ‘Saadet Zinciri’ olarak geçti. İlk uygulaması 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştı. 1996’da ise Titan Saadet Zinciri ortaya çıktı. Her iki olayda da bütün gruptakiler cezalandırıldı. Dolandırıcılıktan ceza aldılar. Üstelik Titan’dakiler her bir eylemden ayrı-ayrı ceza aldılar. Bu sitemin 4., 5. halkasına indiğinizde, hele daha sonrasına gittiğinizde buradakilerin para kazanması mümkün değil. Bu açıdan konu dolandırıcılıktır. Olay Türk Adliyesi’nin önüne geldiğinde, Titan’da olduğu gibi aynı şekilde karar verilebilir.”

Rütbe sistemi nasıl işliyor

PİRAMİTTE iki yeni ‘kol’ açan yani iki yeni müşteri getiren kullanıcılar, 120 dolar para kazanıyor. Mega Holdings’e kazandırılan yeni müşterilerin de yeni müşteriler bularak ağı genişletmesi sonucunda ana üyenin kazancı katlanarak büyüyor. Her müşterinin ayda iki yeni müşteriyi piramide dahil etmesi sonucunda bir yılın sonunda 2 bin 48 üye ile 223 bin 395 bin dolar mümkün. Buna ek olarak piramit sisteminde müşteri sayısına göre kategorilendirme bulunuyor. Beginner yani başlangıç seviyesinden başlayan kullanıcılar, ‘mega star’ seviyesine kadar yükselebiliyor. Firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre şu anda piramidin en üstünde yer alan liderler şu anda çalışmıyor. Liderler sadece eğitim veriyor. Net Holdings kazancının yüzde 80’nini müşterilere dağıtıyor.

Seviye kazanılan ücret

Beginner (Başlangıç) -

Presenter (Tanıtıcı) 360 dolar

Trainer (Eğitici) 720 dolar

Director (Direktör) 1440 dolar

Researcher (Araştırmacı) 2880 dolar

Lider 5760 dolar + Sigorta

Top lider 11 bin 520 dolar

Mega lider 23 bin 040 dolar

Mega star Bilinmiyor