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Spor

Tita geçici lisansla Antalyaspor'da ANTALYA (A.A)

05 Eylül 2011 20:22

-Tita geçici lisansla Antalyaspor'da ANTALYA (A.A) - 05.09.2011 - Medicalpark Antalyaspor, geçen 3 sezon kiralık oynattığı Tita'yı bonservisiyle transfer etti. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Medicalpark Antalyaspor'un geçen 3 sezon Ankaraspor'dan kiraladığı Tita, FIFA'ya giderek geçici lisansla 2 yıllığına Medicalpark Antalyaspor'a transfer oldu. Medicalpark Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan sözleşme törenine, Tita ile yönetim kurulu üyesi Mehmet Akıncıoğlu ve Salih Peker katıldı. Antalyaspor'da 3 yıl kiralık oynadıktan sonra dış transferle takımına dönen Tita, Ankaraspor'un yeni sezondaki durumunun kendisine göre netlik kazanmaması nedeniyle FIFA'ya gittiğini anlattı. FIFA'dan aldığı olumlu yanıtla bonservisini alarak kırmızı-beyazlı takıma dönmeyi tercih ettiğini belirten Tita, 2 yıl daha Antalyaspor forması giyeceğini söyledi. Antalyaspor'da oynadığı süre içinde çok mutlu olduğunu ve Brezilya'dan sonra Antalya'nın ikinci evi olduğunu dile getiren Tita, ''Seçimlerimi para üstünden yapmıyorum. Mutluğum üzerinden yapıyorum. Önemli olan ailemle birlikte mutlu olmamız. Para üstünden bir seçimim bu zamana kadar olmadı'' dedi. Takımın yeni sezonda çok iyi transferler yaptığını, futbolcular arasındaki rekabetin Teknik Direktör Mehmet Özdilek'i seçim yapma konusunda zorlayacağını ifade eden Tita, takımda her oyuncunun yüksek performansla mücadele edeceğini kaydetti.

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