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Ekonomi

TİSK'TEN ''KATILIMCI DEMOKRASİ'' UYARISI ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 13:53

-TİSK'TEN ''KATILIMCI DEMOKRASİ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ülke yönetiminde katılımcı demokrasi ve yönetişim ilkelerinin esas alınmasını istedi. TİSK'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 12 Haziran genel seçiminin oluşturduğu önemli bir demokrasi sınavını büyük bir başarı ile tamamladığı belirtilerek, seçimlerin geniş bir katılımla sorunsuz biçimde yapılmış olmasının tüm yurttaşlar ve siyasi partiler adına gurur verici olduğu kaydedildi.  Seçimler sonunda üçüncü defa tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve bağımsız milletvekillerini de kutlayan TİSK, bu dönemin en önemli gündem maddesinin, Türkiye'nin izleyeceği yol haritasının toplumsal uzlaşma ile belirlenmesi ve uygulanması olduğunu bildirdi. Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere gelmesi ve toplumsal refah artışı için bu yol haritasında ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ağırlıklı olması gerektiği belirtilen TİSK açıklamasında şöyle denildi: ''Ekonominin cari açık, üretimde dışa bağımlılık ve işsizlik gibi önemli sorunlarını, sanayimizi gelişmiş ülkeler düzeyine yükseltecek bir yapısal programla çözmek amaçlanmalıdır. Öte yandan, donmuş olan AB ile bütünleşme sürecine hız kazandırmak ve Türkiye'yi çağdaş bir Anayasa'ya kavuşturmak da önem taşımaktadır. Anayasa'nın değiştirilemez ilk üç maddesinin aynen korunması, liberal ekonominin temel şartlarını, sanayinin rekabet gücünü, çalışma barışını ve sosyal dengeleri gözetecek 'Ekonomik Anayasa' hükümlerinin getirilmesi gereklidir. Bunlar yapılırken katılımcı demokrasi ve yönetişim ilkeleri geçerli olmalı, toplumu ayrıştırıcı değil, bütünleştirici yönde davranılmalıdır. Yapılacak çalışmalarda ilgili tarafların uzlaşması, uygulamaların başarısı açısından son derece önemlidir.''

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