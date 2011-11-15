-TİSK'ten istihdam önerileri ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye'de gençlere daha fazla istihdam imkanı yaratılabilmesi için özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemine imkan tanınması, belirli süreli sözleşmelerin akdedilmesine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, gençler bakımından deneme süresinin daha uzun uygulanması ve başta kıdem tazminatı olmak üzere belirsiz süreli sözleşmelerle çalışanların işten çıkarılması halinde ödenen tazminatların azaltılmasını istedi. TİSK Basın ve Halkla İlişkiler servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, OECD ve ILO tarafından, 26-27 Eylül tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için hazırlanan ''Gençlere Daha İyi Bir Başlangıç Fırsatı Vermek'' başlıklı dokümanda, çalışma mevzuatının, gençlere yönelik iş imkanlarının sayısını ve niteliğini etkilediği belirtildi. OECD ve ILO'ya göre, belirsiz süreli sözleşmelerle istihdam edilenler bakımından işten çıkarma mevzuatının katılığı ve yüksek kıdem tazminatı ödemelerinin, gençlerin bu tür sözleşmelerle istihdam edilmelerine engel oluşturduğunun ifade edildiği açıklamada, OECD İstihdamın Katılığı Endeksi'ne (2008) göre, Türkiye'nin, G-20 ülkeleri arasında en katı mevzuata sahip ülke olduğu, en katı istihdam uygulamaları açısından Türkiye'yi, Meksika, İspanya ve Endonezya'nın izlediği kaydedildi. Korumanın en zayıf olduğu ülkelerin ise sırasıyla ABD, Kanada, İngiltere ve Güney Afrika olduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Endeks, bireysel ve toplu işten çıkarmalarla, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sözleşmelerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Verilere göre Türkiye'de, diğer G-20 ülkelerine kıyasla en katı uygulamalar, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam biçimine ilişkindir. Bunu, belirsiz süreli sözleşmelerin katılığı izliyor. OECD ve ILO'ya göre, belirsiz süreli sözleşmelerin ve geçici istihdam sözleşmelerinin her ikisinin de katı biçimde düzenlenmesi, yüksek ve inatçı genç işsizliğine ve gençler arasında yüksek oranlı kayıt dışı istihdama yol açıyor. OECD ve ILO, farklı nitelikteki istihdam sözleşmeleri tarafından sağlanan korumanın yeniden dengelenmesini tavsiye ediyor, bunun nitelik düzeyi düşük bireylerin ve özellikle gençlerin zaman içinde atipik istihdam türlerinden kademeli olarak daha istikrarlı ve uzun süreli işlere geçişlerine yardımcı olacağına işaret ediyor.'' Çalışma mevzuatının gençlerin istihdamına ilişkin bir diğer yönünün de deneme süresi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ''Deneme süresi içindeki işten çıkarmada tazminat ödenmez. Dokümana göre deneme süresi Türkiye'de 3 ay iken, G-20 ülkelerinde 12 aya (İngiltere) kadar çıkmaktadır. Fransa, Çin, Avustralya, Almanya, Hindistan ve İngiltere'de deneme süresi Türkiye'ye kıyasla daha uzundur. OECD ve ILO, yaklaşık 6 aylık bir deneme süresinin yeni işe alınanların niteliklerinin test edilmesi bakımından yeterli olacağını ve işverenleri gençleri belirsiz süreli sözleşmelerle istihdam etmeye teşvik edeceğini savunmaktadır'' denildi. Açıklamada, Türkiye'de gençlere daha fazla istihdam imkanı yaratılabilmesi için özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemine imkan tanınması, belirli süreli sözleşmelerin akdedilmesine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, gençler bakımından deneme süresinin daha uzun uygulanması ve başta kıdem tazminatı olmak üzere belirsiz süreli sözleşmelerle çalışanların işten çıkarılması halinde ödenen tazminatların azaltılması istendi.