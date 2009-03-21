TİSK'ten Başbakan'a: Tehdit etme, teşvik et

“İşçi çıkaranlar bedelini ödeyecek” diyen Başbakan Erdoğan’a işverenlerden tepki geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, “Sanayiciyi tehdit değil teşvik edin” dedi



İşverenler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün “İşçi çıkarmayın, çıkarana bedelini ödetiriz” sözlerini tehdit olarak nitelendirdi. Başbakan Erdoğan’ın kısa çalışma ödeneği uygulamasını kabul etmeyerek işçi çıkaran işverenleri, işsizliğin artmasının nedenleri arasında göstermesini ve “Bedelini ödeyecekler” sözlerini değerlendiren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, “Sayın Başbakanımız Türk sanayicisini tehdit etmeyin. Sanayi durup dururken işçisini çıkarmaz. Dolayısıyla burada sanayiciyi tehdit etmek yerine sanayiciyi teşvik etmek lazım. Sanayici durup dururken işçisini çıkarmaz” dedi.



Dünyada tehdit olmadı



Diğer ülkelerin sanayicisini tehdit etmediğini, aksine teşvik ettiğini kaydeden Kutadgobilik, şöyle devam etti: “Amerika, 3 firmaya 30’ar milyar dolar verdi. Amerika kendi sanayicisini tehdit etmedi. Fransa Renault ve Peugeot’ya milyarlarca euro verdi, hiçbir şekilde tehdit duymadık. Almanya’da Mercedes ve diğer sanayiciler bu teşvikten yararlandılar ve halen yararlanıyorlar. Ama kimse Alman sanayicisini, Fransız sanayicisini tehdit etmedi. Türk sanayicisi olarak Türk işçisi ile beraber el ele 2002-2007 arasında yüzde 7.2 büyümeyi yaptık. Şimdi bugün Türk sanayicisini böyle hedef göstererek... İşçinin çıkması bizim için en kötü neticedir. Çünkü o işçiyi biz verimli olarak yetiştirmişiz, canımız, kanımız yapmışız. Bu işçiyi çıkarmak Türk sanayinin en son yapacağı, en akılsız yapacağı iştir.”



Mercedes'e cevap bile vermediler



TUĞRUL Kutadgobilik, Başbakan’ın “Kabul etmeyip işçi çıkarıyorlar” dediği kısa çalışma ödeneğinin uygulanamadığını savundu. Kutadgobilik’in verdiği rakamlara göre, ödenekten yararlanmak için şu ana kadar 2 bin 45 firma başvurdu. 283 başvuru kabul edildi ancak sadece 96’sına ödeme yapıldı. Kutadgobilik, “Mercedes’in meşhur Aksaray fabrikası Aralık’ta başvurmuş, daha cevap vermemişler” dedi.