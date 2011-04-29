-TİSK'TEN 1 MAYIS MESAJI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, tüm işçi ve memurların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kudatgobilik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm işçi ve memurların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kudatgobilik, ''İşçi ve işverenin sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı bütün zorluklara rağmen oluşturduğu bir ortamda, tüm toplum kesimlerinin de aynı doğrultuda diyaloğa ve uzlaşıya yaklaşmalarının önemini vurgulamak isterim'' dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina ve İnşaat Mühendisleri Odalarından yapılan açıklamalarda da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.