-TİSK'İN ANAYASA ÖNERİSİ SEÇİM SONRASI ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, ekonomik gelişmelere imkan verecek yeni anayasa önerilerini seçimlerin hemen ardından kamuoyuna sunacaklarını bildirdi. Kudatgobilik, Türkiye'nin artık bir sanayi ve ticaret ülkesi olduğunu, ihracatının yüzde 75-80'lik bölümünü sanayi ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Geçen sürecin, Türkiye'nin sanayi üretimi ve sanayi ürünlerinin ihracı ile ortalama yüzde 7 büyüme sağladığını ortaya koyduğunu ifade eden Kudatgobilik, şunları kaydetti: ''21. yüzyılda Türkiye, ekonomik büyümeyle genç nüfusunu besleyecek ve yeni jenerasyonlara güçlü bir ülke bırakabilecek. Dolayısıyla anayasanın da artık destekçi, durağan bir anayasadan, ekonomik ve sanayi gelişmelere imkan verecek ve bununla ilgili bütün alt yapıları ihtiva edecek bir anayasaya dönüşmesi lazım. Eğitimden insan haklarına, sosyal kaidelerden gelişme ve hak kullanma imkanlarına, sendikalaşma ve örgütlenme imkanlarına kadar büyük makro ekonomik gelişmelere imkan verecek bir anayasası olmalı. Doğrudan doğruya bir ekonomi anayasası olacak, her tarafı ekonomik kaidelerle dolacak demek istemiyorum. Anayasada düzenleyici hükümler olacak. Burada öngördüğümüz temel ilk üç maddede kendini bulan laik, demokratik, cumhuriyet felsefesinin devam etmesi, bunda bir değişiklik istemiyoruz. Bu, zaten Türk modeli olarak ortaya çıkmıştır. Bütün dünya bunu, bu şekilde görmüştür ve bugün çalkantı içinde bulunan başta Tunus, Libya, Mısır ve diğer Arap ülkeleri olmak üzere Türk anayasasını örnek almaktadır. Bu iyi bir şeydir. Dolayısıyla biz de buna sahip çıkmalıyız.'' -''TÜRK SANAYİSİNDE NE BAŞÖRTÜSÜ, NE KÜRT SORUNU VAR''- Tuğrul Kudatgobilik, 5 Nisan'da yapacakları yönetim kurulunda bu anayasa çalışmasıyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarının da içinde yer alacağı bir heyet oluşturacaklarını belirterek, bu heyetin, liberal, ekonomi ağırlıklı olarak, dünya anayasalarını etüt edeceklerini bildirdi. Bu anayasaların Türkiye'ye uyacak bölümlerinin tekrar yönetim kuruluna sunulacağını dile getiren Kudatgobilik, ekonomik gelişmelere imkan verecek yeni anaya önerilerini seçimden hemen sonra kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. TİSK'in anayasa önerisinde, Türkiye'nin gündeminde yer alan Kürt sorunu, baş örtüsü sorunu gibi konularda da önerilerinin yer alacağını belirten Kudatgobilik, şöyle devam etti: ''Esasen bunlar, bizim ihtisas alanımız değil. biz bir ekonomi kuruluşuyuz. 24 iş kolunu birleştiren bir işveren örgütüyüz ve teknik çalışma örgütüyüz. İhtisasımız ekonomi alınında. Bizim kalkıp da diğer konularda detaylı fetva vermemiz çok doğru olmaz. Anayasada olması gereken ekonomi bölümüyle ilgili bir çalışmamız olacak. Diğer taraflarla ilgili de görüşlerimiz olacak tabi. Bugün Türk sanayisinin içinde ne başörtü sorunu, ne Kürt'tür, Türk'tür, Abaza'dır, Çerkez'dir sorunu yaşamadık. Türk sanayisi bunu kendi içinde absorve etti. Dengelerde bir aksaklık olmadı. Biz bunu kendi içimizde hallettik. Bu konuların aşılması için önerilerimi ileteceğiz.'' (TAM-TLN)