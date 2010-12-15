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Ekonomi

TİSK: ''ÜRETİM HIZ KAYBEDİYOR, İSTİHDAM YÜKSELİYOR'' ANKARA  (A.A)

15 Aralık 2010 14:18

-TİSK: ''ÜRETİM HIZ KAYBEDİYOR, İSTİHDAM YÜKSELİYOR'' ANKARA  (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), sanayide üretim ve verimlilik artışı hız kaybederken, istihdamın yükseldiğini bildirdi. TİSK'den yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in İmalat Sanayiinin temel göstergelerine esas oluşturan 2010 3. çeyrek verilerini açıkladığı belirtilerek, 2005=100 bazlı verilere göre, 2010'un 3. çeyreğinde imalat sanayinde yıllık (bir önceki yılın aynı dönemine göre) artış oranının üretimde yüzde 10,2, istihdamda yüzde 6, verimlilikte de yüzde 4 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, 2010 yılının 2. ve 3. çeyreklerinde üretim ve verimlilik artış hızlarının giderek azaldığı istihdamın artış hızının ise tam tersine giderek yükseldiği belirtilerek şöyle denildi: ''3. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre üretim yüzde 3,4, verimlilik yüzde 5,7 azalırken, istihdam yüzde 2,4 artarak, ekonomik krizin başlangıcından altı çeyrek dönem sonra ilk kez 2005 yılının üzerinde bir istihdam düzeyine ulaşıldığını ortaya koydu. Sanayide istihdamın seyri olumlu değerlendiriliyor. Buna karşılık veriler, üretimin ve milli gelirin 2011'de ülkemiz ihtiyacına yetmeyecek ılımlı artışlarla yetinilebileceği ve istihdamın da bundan olumsuz yönde etkilenmeye başlayacağı tahminini doğruluyor.''

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