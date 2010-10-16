-TİSK: ''İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR'' ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) istihdamdaki artış hızının azaldığını bildirdi. TİSK'in Ekim ayı İşgücü Piyasası Bülteninde, 2010 Temmuz dönemi itibariyle TÜİK'in işgücü verileri ile İŞKUR'un derlediği işsizlik ödeneğine başvurulardaki gelişmeler ve kısa vadeli istihdam beklentilerine yönelik olarak yapılan anketlerin sonuçları dikkate alınarak, son bir yıllık dönemde işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri değerlendirildi. 2010 Temmuz döneminde istihdam artışında sanayi sektörünün ağırlık taşıdığı, bunu tarım sektörünün izlediği belirtilen bültende, ''Sanayi istihdamının artmaya başlaması olumludur'' denildi. Ancak daha geniş bir bakış açısıyla, 2010’un ilk yedi aylık dönemindeki istihdam artışında tarım ve ücretsiz aile işçilerinin ön plana çıktığına dikkat çekilen bültende, ekonominin verimliliğinin azalış yönünde değiştiği öne sürüldü. İmalat sanayi istihdamının hala kriz öncesinin altında seyrettiği bildirilen bültende, şöyle devam edildi: ''İstihdama eklenen her 5 kişiden 1'i kayıtdışında iş bulmuştur. İstihdamdaki artış hızı azalmaktadır. İstihdamdaki olumlu gelişmeler ancak son iki yıldaki nüfus artışını karşılamıştır. Tarım sektörü kadınlar açısından en fazla istihdam yaratan sektör olmuştur. İlk 7 aylık dönemde tarımdaki istihdam artışı sanayiyi geçmiştir. Dünyada issizlik oranının yüksekliği sıralamasında Türkiye 5’inci sıradan 10’uncu sıraya inmiştir. İşsizlik oranında 2010’da yasanan gerilemeye rağmen işsiz sayısı kriz öncesine göre yüzde 15 daha yüksektir. En geniş işsizlik tanımına göre 5 milyon 387 bin işsiz bulunmaktadır. Reel kesimin istihdam beklentisi yüksektir. Buna karşılık tüketicilerin istihdam beklentisi iyimser düzeye yükselmemiştir. Toplam ve tarım-dışı issizlik oranlarındaki azalış durmuştur. İşsizlik oranının avantajlı mevsim etkisinin geride kalmasıyla tekrar yükselmemesi için işçi çalıştırmayı özendirecek tedbirler Hükümetçe alınmalıdır.''