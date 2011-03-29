-TİSK: ''İŞSİZLİK AZALDI'' ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işgücüne katılma oranı ve istihdamın artttığını, işsizliğin azaldığını, ancak genç işsizliğin önemini koruduğunu bildirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), ''Yeni Riskler Daha Aktif Politikalar Gerektiriyor'' başlıklı aylık ekonomi bülteninde, ayaklanmalara bağlı petrol fiyatları artışının, Japonya depreminin etkisi ve Yunanistan ile Portekiz'in durumunun küresel ölçekte yeni riskleri ortaya çıkardığı, bu amaçla Merkez Bankasının risklerden kaçınmak için yeni kararlar aldığı belirtildi. Sanayi Üretim Endeksinin Ocak 2011'de bir önceki yıla göre yüzde 18,9 arttığı, ciro ve sipariş endekslerinde yıllık bazda artışa rağmen aylık bazda gerileme gerçekleştiği, imalat sanayii kapasite kullanımında Mart 2011 itibariyle kriz öncesine dönülemediği ifade edilen bültende, cari açık sorunun önemini koruduğuna, Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 91,4 artarak 5 milyar 860 milyon dolara yükseldiği, dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 arttığı belirtildi. Bültende, işgücüne katılma oranı ve istihdam artarken, işsizliğin azaldığı, istihdamın en fazla tarım sektöründe arttığı, genç işsizliğin önemini koruduğu belirtildi. Merkez Bankasının aktif para politikası adımları attığı ve karşılık oranlarını beklentilerin de üzerinde artırdığı ve aldığı kararlarla piyasalardan yaklaşık 19,1 milyar likidite likidite çekeceği ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi: ''Diğer taraftan ülkeye giren kısa vadeli sermaye hareketlerinin vadesini uzatmayı ve enflasyon artırıcı etki yapması muhtemel büyümeyi baskı altına almayı hedefliyor. Kararların etkisi zamanla anlaşılacak. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 7,76, ÜFE yüzde 9,23 arttı. Sanayi sektörü endeksindeki artış yüzde 7,17 oldu. Cari transferlerde kısmi bir iyileşme sağlandı. Vergi gelirleri yüzde 22,2 arttı. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin ağırlığının artması sakıncaları barındırıyor.''