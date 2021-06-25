TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, pandemi nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam ettirilmesini talep etti.

Koronavirüs salgını sürecinde 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.

Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol , konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, salgının ilk gününden itibaren önce çalışanların sağlığını korumayı ardından da istikrar ve istihdamı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi ve güvenceli esnek çalışma taleplerini iletti.